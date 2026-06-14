В Богучанском районе двухлетний мальчик погиб, упав в септик

О трагедии в поселке Октябрьский Богучанского района рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В пятницу, 12 июня, поступила информацию о том, что в септике одного из домов обнаружено тело 2-летнего мальчика. По предварительной версии, мама ребенка была дома вместе с тремя детьми. Двухлетний малыш вышел из дома во двор и через непродолжительное время мама обнаружила сына в септике. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С наступлением летнего сезона, родителям надо быть особенно внимательными. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного возле водоемов, дорог и открытых окон в квартирах. В многоэтажных домах нередко происходят несчастные случаи с детьми, которые опираются на москитные сетки в окнах. Порой нескольких минут достаточно, чтобы произошла трагедия. Подробнее узнать о том, как обезопасить детей от разных неприятностей, можно здесь.