Пользователи высмеяли образ Регины Тодоренко на ТЭФИ в прозрачной юбке (фото)

Телеведущую Регину Тодоренко раскритиковали за образ от стилиста на премии ТЭФИ. Снимками она поделилась в среду, 10 июня, в соцсетях.
Тодоренко позировала в серой рубашке, укороченной куртке (из-под которой был виден бюстгальтер) и прозрачной юбке. Образ дополнили массивное колье Prada и солнцезащитные очки.
Пользователи соцсетей не оценили наряд. В комментариях они писали, что стилист будто отомстил певице, называли образ рыночным.
— Из ряда вон выходящее зрелище, пиджак, заправленный в стринги, — написал один из комментаторов.
Ранее Тодоренко на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2026» во время шуточной потасовки попыталась отобрать у певца Филиппа Киркорова награду за шоу «Маска». Киркоров начал брыкаться и призвал телеведущую прийти в себе. Певец пошутил, что Тодоренко сейчас «получит», и плюнул на нее. После этого он покинул сцену.
За последние годы имя телеведущей Регины Тодоренко неоднократно оказывалось в центре внимания общественности из-за ее неоднозначных высказываний и действий. Самые значимые инциденты, которые вызвали общественный резонанс и почему Тодоренко постоянно оказывается в центре скандалов — в материале «Вечерней Москвы».