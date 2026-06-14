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Пользователи высмеяли образ Регины Тодоренко на ТЭФИ в прозрачной юбке (фото)

Телеведущую Регину Тодоренко раскритиковали за образ от стилиста на премии ТЭФИ. Снимками она поделилась в среду, 10 июня, в соцсетях.

Телеведущую Регину Тодоренко раскритиковали за образ от стилиста на премии ТЭФИ. Снимками она поделилась в среду, 10 июня, в соцсетях.

Тодоренко позировала в серой рубашке, укороченной куртке (из-под которой был виден бюстгальтер) и прозрачной юбке. Образ дополнили массивное колье Prada и солнцезащитные очки.

Пользователи соцсетей не оценили наряд. В комментариях они писали, что стилист будто отомстил певице, называли образ рыночным.

— Из ряда вон выходящее зрелище, пиджак, заправленный в стринги, — написал один из комментаторов.

Ранее Тодоренко на церемонии вручения премии «ТЭФИ-2026» во время шуточной потасовки попыталась отобрать у певца Филиппа Киркорова награду за шоу «Маска». Киркоров начал брыкаться и призвал телеведущую прийти в себе. Певец пошутил, что Тодоренко сейчас «получит», и плюнул на нее. После этого он покинул сцену.

За последние годы имя телеведущей Регины Тодоренко неоднократно оказывалось в центре внимания общественности из-за ее неоднозначных высказываний и действий. Самые значимые инциденты, которые вызвали общественный резонанс и почему Тодоренко постоянно оказывается в центре скандалов — в материале «Вечерней Москвы».