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В Москве прогнозируют облачность с прояснениями и до 21 градуса тепла

Атмосферное давление в столице составит около 741 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 74% 757 мм рт. ст. +29°
Источник: Nikita Ermilov/CC0

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 19 до плюс 21 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов, в центре — до 13 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.