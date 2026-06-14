Диетолог Кованова сказала, кому нельзя есть дыни

Диетолог София Кованова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, кому нельзя есть дыни.
Специалист напомнила, что ранние арбузы и дыни, как правило, содержат в три раза больше нитратов и менее полезны, чем сезонные.
Сезон дынь в России традиционно приходится на конец лета — август и сентябрь, когда плоды достигают пика зрелости. Однако в южных регионах сезон может начинаться раньше — в конце июля.
«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть внесезон беременным женщинам и детям на постоянной основе. В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», — отметила диетолог.
Ранее диетолог Кованова объяснила, чем опасно мороженое летом.