В Израиле раскритиковали Трампа за сделку с Ираном: чиновники назвали соглашение провальным

Начатая Дональдом Трампом операция против Ирана обернулась в значительной мере против США. Мировой энергетический кризис ударил по Вашингтону. Растущие цены на бензин и удобрения повышают политические риски для Республиканской партии. Выборы, стоит напомнить, пройдут уже в этом году. По данным Politico, ситуация для республиканцев стабилизируется, если за какое-то время до выборов будут закрыты вопросы мира с Ираном, Ормузского пролива и цен в США. Так, у Дональда Трампа есть всего два месяца для заключения сделки с Тегераном.