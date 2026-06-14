В столице Тувы молодожены за безалкогольную свадьбу получили 100 тысяч рублей

— Надеемся, что это торжество станет хорошим примером для других пар и шагом к формированию новой традиции проведения свадебных торжеств. Еще раз от всей души поздравляем Сайына и Хорагай Чулдум-оолов и желаем счастливой семейной жизни, — сообщили в мэрии Кызыла.