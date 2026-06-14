В столице Тувы молодожены за безалкогольную свадьбу получили 100 тысяч рублей. Такой подарок сделала администрация города Кызыла. В мэрии рассказали, что свадьба молодоженов Чулдум-оола Сайына и Хорагай стала примером популяризации семейных традиций, основанных на уважении к здоровому образу жизни.
Праздник прошел без спиртных напитков: акцент был сделан на теплых поздравлениях, национальных традициях, душевных разговорах и ярких развлечениях. Формат не новый, но очень желательный.
— Надеемся, что это торжество станет хорошим примером для других пар и шагом к формированию новой традиции проведения свадебных торжеств. Еще раз от всей души поздравляем Сайына и Хорагай Чулдум-оолов и желаем счастливой семейной жизни, — сообщили в мэрии Кызыла.