Одесса в огне, Киев в панике: базы ВСУ и НАТО стерли в пыль за атаки РФ

«Что касается беспилотников, которые атаковали Краснодарский край, то их могли запустить с территории Украины, примерно в районе Одесской области. Они огибают Крым по морю, потому что через Крым они лететь не могут, там очень серьезные системы ПВО стоят, и Крым хорошо защищен. И, соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются на Краснодарский край», — сообщил эксперт.