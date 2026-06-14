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Одесса в огне, Киев в панике: базы ВСУ и НАТО стерли в пыль за атаки РФ

Киевский режим расплатился за атаки на российские регионы. Откуда ВСУ запустили дроны и какой получили ответ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ запустили 177 беспилотников по российским регионам в ночь на 13 июня. Дроны были сбиты средствами ПВО. Ответ России последовал незамедлительно — удары нанесены по объектам ВСУ в нескольких областях Украины.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и по каким маршрутам они летели.

Как дроны долетели до Кубани.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 13 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников.

Дроны сбили над Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тверской областями, Крымом и другими регионами.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что минувшей ночью был атакован Темрюкский район. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале. Погиб человек, ещё трое пострадали.

«Что касается беспилотников, которые атаковали Краснодарский край, то их могли запустить с территории Украины, примерно в районе Одесской области. Они огибают Крым по морю, потому что через Крым они лететь не могут, там очень серьезные системы ПВО стоят, и Крым хорошо защищен. И, соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются на Краснодарский край», — сообщил эксперт.

Этот маршрут уже стал классическим. Украинские дроны идут над морем, на предельно малой высоте.

Волгоград под ударом: откуда летели БПЛА.

Беспилотники в сторону Волгоградской области в ночь на 13 июня могли запустить из определённого региона Украины, сообщил Максим Кондратьев.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается.

Кроме того, в Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Предварительно, пострадавших нет.

«Волгоград, вероятнее всего, атаковали с территории Харьковской области. Расстояние составляет примерно 600 км по прямой, они вполне могли долететь», — пояснил специалист.

Попытка атаковать Севастополь.

Атаковать пытались и Севастополь. Всего сбито более 25 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков зафиксированы точечные повреждения. К счастью, обошлось без жертв.

Но сам факт массированной атаки на город-герой говорит о том, что Киев не оставляет попыток дотянуться до Крыма. И делает это цинично, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения.

Ответ России: артиллерия, авиация и дроны.

Ответ не заставил себя ждать. После атаки серия взрывов прогремела в разных районах Украины. Под удар попали объекты ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и других областях.

Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили укреплённые укрытия и пункт управления БПЛА противника в Константиновке.

В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укреплённых укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке. Артиллеристы точным огнём отработали по переданным координатам и поразили укрытия вместе с личным составом и специализированным оборудованием.

Кроме того, ВКС России сровняли с землёй пункты временной дислокации ВСУ в ДНР. По выявленным целям были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

А расчёты FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки «Север» уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в Сумской области.

177 сбитых дронов за ночь — это результат, который говорит о высокой эффективности российской ПВО.

Россия ответила жёстко. Уничтожены пункты управления БПЛА, опорные пункты, склады. Работа продолжается. И чем больше Украина будет атаковать российские регионы, тем мощнее будут ответные удары. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным.

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