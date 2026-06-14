Одесса в огне, Киев в панике: базы ВСУ и НАТО стерли в пыль за атаки РФ

ВСУ запустили 177 беспилотников по российским регионам в ночь на 13 июня. Дроны были сбиты средствами ПВО. Ответ России последовал незамедлительно — удары нанесены по объектам ВСУ в нескольких областях Украины.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны и по каким маршрутам они летели.
Как дроны долетели до Кубани.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 13 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотников.
Дроны сбили над Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тверской областями, Крымом и другими регионами.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что минувшей ночью был атакован Темрюкский район. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на морском терминале. Погиб человек, ещё трое пострадали.
«Что касается беспилотников, которые атаковали Краснодарский край, то их могли запустить с территории Украины, примерно в районе Одесской области. Они огибают Крым по морю, потому что через Крым они лететь не могут, там очень серьезные системы ПВО стоят, и Крым хорошо защищен. И, соответственно, они вылетают из Одессы, огибают Крым и дальше двигаются на Краснодарский край», — сообщил эксперт.
Этот маршрут уже стал классическим. Украинские дроны идут над морем, на предельно малой высоте.
Волгоград под ударом: откуда летели БПЛА.
Беспилотники в сторону Волгоградской области в ночь на 13 июня могли запустить из определённого региона Украины, сообщил Максим Кондратьев.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается.
Кроме того, в Кумылженском районе при падении БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава». Предварительно, пострадавших нет.
«Волгоград, вероятнее всего, атаковали с территории Харьковской области. Расстояние составляет примерно 600 км по прямой, они вполне могли долететь», — пояснил специалист.
Попытка атаковать Севастополь.
Атаковать пытались и Севастополь. Всего сбито более 25 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков зафиксированы точечные повреждения. К счастью, обошлось без жертв.
Но сам факт массированной атаки на город-герой говорит о том, что Киев не оставляет попыток дотянуться до Крыма. И делает это цинично, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения.
Ответ России: артиллерия, авиация и дроны.
Ответ не заставил себя ждать. После атаки серия взрывов прогремела в разных районах Украины. Под удар попали объекты ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и других областях.
Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили укреплённые укрытия и пункт управления БПЛА противника в Константиновке.
В ходе ведения воздушной разведки операторами дронов был выявлен пункт управления БПЛА и два укреплённых укрытия ВСУ, оборудованных в жилой застройке. Артиллеристы точным огнём отработали по переданным координатам и поразили укрытия вместе с личным составом и специализированным оборудованием.
Кроме того, ВКС России сровняли с землёй пункты временной дислокации ВСУ в ДНР. По выявленным целям были нанесены удары с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
А расчёты FPV-дронов 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки «Север» уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ в Сумской области.
177 сбитых дронов за ночь — это результат, который говорит о высокой эффективности российской ПВО.
Россия ответила жёстко. Уничтожены пункты управления БПЛА, опорные пункты, склады. Работа продолжается. И чем больше Украина будет атаковать российские регионы, тем мощнее будут ответные удары. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным.