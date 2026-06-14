Диетолог Поляков сказал, кому нельзя есть яичницу и омлет

Несмотря на общую пользу куриных яиц, некоторым людям стоит исключить их из меню, особенно в жареном виде. Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru назвал противопоказание для употребления яичницы и омлета.
По его словам, ключевым ограничением является индивидуальная непереносимость продукта.
«Всем, у кого нормальная переносимость яиц, есть яичницу и омлет, безусловно, можно. Нельзя тем, у кого есть аллергическая реакция. При этом бывает реакция именно на белок, а у кого-то на желток», — уточнил специалист.
Что касается людей без аллергии, им диетолог рекомендовал лишь умеренность и правильный способ готовки. Он объяснил, что жареное яйцо всегда будет чуть менее выгодным для здоровья вариантом, чем вареное, однако при использовании хорошей посуды и минимального количества масла вреда можно легко избежать.
«Сами яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен и отток желчи. Также в яйцах содержится самый хорошо усвояемый белок. В общем, они полезны и вкусны», — подытожил Поляков.
Ранее Поляков ответил на вопрос, можно ли протирать фрукты влажными салфетками.