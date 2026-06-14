Волгоградцы провели ночь под угрозой налетов смертоносных БПЛА

14 июня рано утром в Волгоградской области отменена беспилотная опасность, которая действовала в регионе почти 7 часов. Оповещения о том, что угроза налетов украинских БПЛА миновала, стали приходить на мобильные телефоны жителей с 05:22 мск.
Накануне поздно вечером МЧС оповестило жителей о беспилотной опасности, рекомендовав занять в жилище безопасное место, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом в МКД пока существует угроза налета.
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