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Хегсет назвал правильным решение выдворить Anthropic из Пентагона

Глава Пентагона оценил решение разорвать сотрудничество с Anthropic.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя сообщения об ограничениях властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic, назвал правильным решение о прекращении сотрудничества с компанией.

«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал американский министр в социальной сети X.

Ранее правительство США потребовало от Anthropic отключить доступ иностранным пользователям к своим наиболее продвинутым ИИ-моделям. Компания заблокировала Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей.

Также коалиция американских генпрокуроров начала расследование деятельности OpenAI, основанной Сэмом Альтманом. Компания получила повестку в суд с требованием раскрыть документацию по своей работе.

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