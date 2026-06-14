Артист из Иркутска исполнил песню представителя МИД РФ Марии Захаровой в Москве

Роман родился в Иркутске. В детстве врачи диагностировали у него тяжелый диагноз — ДЦП. Несмотря на болезнь, мальчик упорно развивал свой музыкальный талант. Молодой человек — неоднократный участник и четырехкратный лауреат фестиваля «Байкальская звезда» (6+), который проводится в Иркутске на протяжении 27 лет. Участниками мероприятия становятся творчески одаренные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды. За время существования фестиваля десятки тысяч мальчишек и девчонок приобрели опыт выступления на сцене и новые знакомства. Некоторые участники в дальнейшем нашли свое профессиональное призвание именно в творчестве.