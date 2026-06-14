Артист из Иркутска исполнил песню представителя МИД РФ Марии Захаровой в Москве

IrkutskMedia, 14 июня. На фестивале «ТопФест» (12+), который прошёл в День России в Лужниках в Москве и собрал 86 тысяч зрителей, главной премьерой стала песня «Взлетаем на грозу» (12+) на музыку Максима Фадеева и слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Композицию исполнил артист Роман Михраби из Иркутска.
«Исполнителя искали долго. И он нашёлся. Судьба Романа Михраби — квинтэссенция всего того, о чём мы говорим в День России. Это и о Родине, и о героях, и о преодолении невозможных обстоятельств вопреки всему, о вере, о силе духа и настоящем русском характере», — написала в своем Telegram-канале (18+) Мария Захарова.
Как рассказал Игорь Кобзев в своём канале в мессенджере «МАКС» (12+), песня, исполненная Романом Михраби, про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств.
Роман родился в Иркутске. В детстве врачи диагностировали у него тяжелый диагноз — ДЦП. Несмотря на болезнь, мальчик упорно развивал свой музыкальный талант. Молодой человек — неоднократный участник и четырехкратный лауреат фестиваля «Байкальская звезда» (6+), который проводится в Иркутске на протяжении 27 лет. Участниками мероприятия становятся творчески одаренные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды. За время существования фестиваля десятки тысяч мальчишек и девчонок приобрели опыт выступления на сцене и новые знакомства. Некоторые участники в дальнейшем нашли свое профессиональное призвание именно в творчестве.
В 2026 году Роман Михраби выступил на фестивале как почетный гость.
«Роман покоряет людей не только своим вокалом, но и закаленным характером, силой воли. Он с трудом передвигается из-за болезни, но упорно работает над собой, постепенно добиваясь поставленных целей: окончил школу с отличием, завершает обучение в Институте мировой экономики и международных отношений БГУ, профессионально занимается теннисом на колясках», — написал в своём посте Игорь Кобзев.
Музыка никогда не покидает Романа. В сентябре 2025 года, пройдя большой кастинг, молодой человек стал участником вокального проекта на телеканале «Россия 1» (16+) «Ну-ка все вместе» (16+).