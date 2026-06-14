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Юрист рассказал, можно ли россиянам иметь сразу два загранпаспорта

Земскова: россияне могут иметь два загранпаспорта, если они разных образцов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россиянам можно иметь сразу два действующих загранпаспорта, если один старого образца, а другой — нового, рассказал РИА Новости юрист Галина Земскова.

«Согласно разъяснениям ГУВМ МВД, официально можно иметь два действующих загранпаспорта, при условии, что один из них является биометрическим (нового образца)», — сказала Земскова, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России.

Она также добавила, что оба паспорта имеют одинаковую юридическую силу. Однако, с точки зрения отсутствия рисков при поездках за границу, надежнее биометрический паспорт нового образца, так как он соответствует современным международным стандартам, отметила она.