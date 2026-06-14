Актриса Мирослава Карпович впервые показала мужа Евгения Рагулина (фото)

3 июня стало известно, что Мирослава Карпович вышла замуж за Евгения Рагулина, который на 11 лет моложе ее. На данный момент пара находится в Париже, а затем полетит на острова в свадебное путешествие. В тот же день предприниматель опубликовал совместную фотографию, на которой виден округлившийся живот актрисы.