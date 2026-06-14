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Актриса Мирослава Карпович впервые показала мужа Евгения Рагулина (фото)

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», впервые показала мужа — бизнесмена Евгения Рагулина. Пост появился в субботу, 13 июня, на ее странице в соцсети.

Российская актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», впервые показала мужа — бизнесмена Евгения Рагулина. Пост появился в субботу, 13 июня, на ее странице в соцсети.

40-летняя звезда поделилась коллажем из совместных снимков. На них 29-летний избранник артистки позировал с бородой, усами и лысой головой.

По данным открытых источников, Рагулин родился в Молдавии, затем жил в Тюмени. В настоящее время он владеет компанией «Агломерат-Тюмень», занимающейся оптовой торговлей лакокрасочными изделиями. Согласно информации СПАРК-Интерфакс, в прошлом году чистая прибыль предприятия оказалась отрицательной — убыток составил почти 74 миллиона рублей, передает Lenta.ru.

3 июня стало известно, что Мирослава Карпович вышла замуж за Евгения Рагулина, который на 11 лет моложе ее. На данный момент пара находится в Париже, а затем полетит на острова в свадебное путешествие. В тот же день предприниматель опубликовал совместную фотографию, на которой виден округлившийся живот актрисы.