Российская армия продолжает методично уничтожать военную инфраструктуру противника в глубоком тылу. В ночь на субботу сразу две горячие точки на карте спецоперации — Сумская область и Херсон — озарились яркими вспышками прилетов. В Сумах, где ВСУ спешно стягивали резервы, прогремели взрывы, уничтожившие пункты дислокации личного состава и технику. А над Херсоном поднялся огромный столб черного дыма — удар пришелся по заводу «Ансерглоб», который ВСУ давно переориентировали под свои нужды.
В эксклюзивных комментариях aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл детали операций и объяснил, почему эти удары сорвали крупномасштабные планы Киева.
Сумы превращаются в ад для ВСУ.
Сумское направление стало одной из самых горячих точек. И причиной стала активность противника прямо у границы. Командование ВСУ начало экстренную переброску подкреплений. И главный вопрос — зачем?
«Сумы — сейчас очень горячее направление. Командование ВСУ сейчас туда перебрасывает подразделения, в том числе с константиновского участка. Вполне вероятно, они там собирались изобразить какой-то контрнаступ, поэтому там начали концентрировать личный состав, пункты операторов БПЛА, технику. А наши всё это накрыли ударами и уничтожили», — рассказал Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru.
Места скопления живой силы и техники противника были вскрыты разведкой, после чего по ним отработала артиллерия, оперативно-тактическая авиация или операторы дронов. Результат, судя по сообщениям с мест, оказался чудовищным для противника.
Подразделения, которые Киев снимал с константиновского направления (где они и так несли потери), просто стерли в пыль на этапе сосредоточения.
Ранее сообщалось о таинственном исчезновении в Сумской области нескольких десятков боевиков 47-й и 156-й механизированных бригад ВСУ. Скорее всего, эти подразделения также были уничтожены точными ударами ВС РФ.
Секретный завод в Херсоне: что скрывал «Ансерглоб».
Над Херсоном — городом, который находится под временным контролем Киева, — поднялся огромный столб черного дыма. Удар был нанесен по территории завода «Ансерглоб», расположенного в северо-западной части города.
Сразу после прилета очевидцы сообщили о мощной вторичной детонации. Это ключевой признак: взрывались боеприпасы, находившиеся внутри. Местные пожарные даже не пытались тушить возникший пожар — то ли побоялись повторных взрывов, то ли получили приказ не приближаться к режимному объекту.
Интересно и поведение военной администрации. По данным пророссийского подполья, к месту удара пропускают только машины с военными номерами. Это косвенно подтверждает: на заводе хранилось что-то очень важное и секретное. Что именно? Ответ дал Василий Дандыкин.
«Судя по детонации, там вполне могли быть ракеты типа “Нептун”, которые летят на 250 километров, либо “Фламинго” с дальностью до 1000 километров. Думаю, что противник готовился оттуда бить по Крыму, по Севастополю, мог планировать удар по Крымскому мосту. Возможные теракты предотвратили», — объяснил эксперт.
«Фламинго» и «Нептун»: какую угрозу сняли российские военные.
«Нептун» — это украинская противокорабельная ракета, которую Киев адаптировал для ударов по наземным целям. Дальность — до 250 километров. С херсонского направления она спокойно достает до западного побережья Крыма и Севастополя.
Дальность «Фламинго» — до 1000 километров. На минувшей неделе эта ракета долетела до Чебоксар.
Удар по заводу «Ансерглоб», уничтоживший украинские ракеты, сломал планы руководства ВСУ на атаки мирных российских регионов. Российская разведка вовремя вскрыла эту точку, и военные нанесли упреждающий удар.
«Возможные теракты предотвратили», — жестко резюмировал Дандыкин.