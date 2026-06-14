Горящий Херсон и ад в Сумах: контрнаступ ВСУ провалился

Российская армия продолжает методично уничтожать военную инфраструктуру противника в глубоком тылу. В ночь на субботу сразу две горячие точки на карте спецоперации — Сумская область и Херсон — озарились яркими вспышками прилетов. В Сумах, где ВСУ спешно стягивали резервы, прогремели взрывы, уничтожившие пункты дислокации личного состава и технику. А над Херсоном поднялся огромный столб черного дыма — удар пришелся по заводу «Ансерглоб», который ВСУ давно переориентировали под свои нужды.