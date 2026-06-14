«Нетология» назвала главные навыки лидеров будущего

«Навыки работы с искусственным интеллектом уже традиционно входят в список требований работодателей к кандидатам, претендующим не только на руководящие, но и на линейные должности. Образовательные компании отвечают на такие запросы постоянным расширением продуктовых линеек. Все, что касается работы с ИИ, сейчас пользуется самым высоким спросом», — уточнила директор департамента по развитию государственных и корпоративных отношений «Нетологии» Валентина Куренкова.