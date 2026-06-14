«Нетология» назвала главные навыки лидеров будущего

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Критическое мышление, работа с искусственным интеллектом и способность постоянно учиться — три ключевых навыка, которые молодые российские специалисты считают самыми важными для лидеров будущего. Таковы результаты опроса, проведенного образовательной компанией «Нетология» в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), результаты опроса есть в распоряжении ТАСС.
Данные были получены в ходе игрового квиза-опроса 60 участников молодежного дня ПМЭФ. Молодые респонденты распределили значимые навыки лидеров будущего следующим образом: аналитическое и критическое мышление 83%, работа с ИИ и данными 70%, способность постоянно учиться 55%, адаптивность 23%, ответственность и цифровая этика 21%, коммуникативные навыки 19%, креативность 15%, лидерство 11%.
«Навыки работы с искусственным интеллектом уже традиционно входят в список требований работодателей к кандидатам, претендующим не только на руководящие, но и на линейные должности. Образовательные компании отвечают на такие запросы постоянным расширением продуктовых линеек. Все, что касается работы с ИИ, сейчас пользуется самым высоким спросом», — уточнила директор департамента по развитию государственных и корпоративных отношений «Нетологии» Валентина Куренкова.