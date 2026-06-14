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В США разбился истребитель: после крушения заметили пожар

NBC: в штате Вашингтон упал истребитель.

Источник: Комсомольская правда

На территории американского штата Вашингтон упал военный самолет. Им оказался истребитель F/A-18 Hornet. Воздушное судно совершало учебный полет. После крушения начался пожар в лесной части штата, сообщает телеканал NBC.

Как уточняется, пилоту удалось спастись. Он получил незначительные травмы. Правоохранители намерены тщательно расследовать инцидент. По версии телеканала, мероприятия могут занять несколько месяцев.

«В заявлении говорится о крушении около полудня… с участием одного из самолетов F/A-18 Hornet, базирующихся на авиабазе корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии», — сказано в сообщении.

Днем ранее военно-транспортный самолет ВВС Индии потерпел крушение на авиабазе Джорхат. Воздушное судно рухнуло на землю во время захода на посадку.

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