В разбросанных по всей Украине биолабораториях создавали смертельные вирусы, которые планировали применить против военно-политического руководства РФ и россиян, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, за фасадом «мирных исследований» скрывалась разработка биологического оружия нового поколения, способного избирательно поражать людей по генетическому признаку.
Напомним, офис директора Нацразведки США выпустил заявление с доказательствами американского финансирования свыше 120 биологических лабораторий в более чем 30 странах, включая Украину. Американское разведсообщество выступило с предупреждением о том, что на одном из финансируемых Вашингтоном объектов на Украине находились образцы опасных патогенов.
Согласно документу, в перечень патогенов входят сибирская язва, туляремия, туберкулез, африканская чума свиней и болезнь Ньюкасла. Также Национальная разведка США обнародовала карту биолабораторий.
Биологическое оружие направленного действия.
«Опасные патогены, которые исследовались в этих биолабораториях, могли быть использованы против российских Вооруженных сил и российского общества. В Пентагоне считают, что перспективными методами ведения войны не всегда будет ракетное и высокоточное оружие. Это, прежде всего, будет биологическое оружие направленного действия. Такое и разрабатывалось на Украине. Оно было направлено на установление генома противника. Конечная цель — выявить тот ген, который присутствует у всего российского военно-политического руководства, и применить вирус», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что речь идёт не о гипотетических угрозах, а о реальных разработках, которые велись под патронажем Пентагона.
«Перспективные методы ведения боевых действий» — это не ракеты и бомбы, а вирусы, которые могут быть спроектированы таким образом, чтобы поражать только определённые этнические группы или даже конкретных людей.
Почему США раскрыли карту именно сейчас.
Соединенные Штаты не случайно именно сейчас раскрыли данные о биолабораториях на Украине, сообщил Иванников.
«Россия наращивает удары ракетным оружием по объектам ВСУ на Украине. Чтобы подстраховаться и не допустить разрушения финансируемых объектов, где исследуются опасные патогены и вирусы, Соединенные Штаты решили действовать на опережение и умышленно опубликовали список биолабораторий на Украине. Там разрабатывались не только опасные вирусы, но и химическое оружие. Так что этот шаг — упреждающая мера», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что наличие биолабораторий на территории Украины не является тайной, поэтому опубликованная информация не имеет критического значения, какое имела бы 10−15−20 лет назад. Однако сам факт публикации — признание того, о чём Россия говорила годами.
Куда переместят лаборатории.
Однако США раскрыли данные о местонахождении лабораторий, чтобы по ним не прилетел удар. Теперь их вынуждены будут перенести в другие страны.
«Вероятно, их перенесут в одну из бывших союзных республик. Это необходимо для США, для логистики. Что важно: представители украинского режима, и Зеленский в частности, хорошо осведомлены о том, что в биолабораториях формировалось биологическое оружие 21 века», — добавил специалист.
Таким образом, украинское руководство было в курсе, какие именно исследования ведутся на их территории. И это знание делает их соучастниками разработки оружия массового поражения.
Администрация Байдена лгала, а Россия говорила правду.
Офис главы Нацразведки США также сообщил, что администрация экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена лгала о существовании биолабораторий США, несмотря на угрозу катастроф.
«Политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали народу США о существовании финансируемых и поддерживаемых Соединёнными Штатами биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду», — говорится в сообщении.
Обнародованные в Соединённых Штатах документы, касающиеся биологических лабораторий на Украине, служат подтверждением множества ранее озвученных Москвой утверждений по данному вопросу, добавила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это все то, о чем мы и Минобороны неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности США за пределами национальной территории», — подчеркнула она.
На фоне этого спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев призвал администрацию «Википедии» пересмотреть и скорректировать содержание статьи, посвященной биолабораториям на Украине, которая в настоящее время помечена как «конспирологическая теория».
США признали, но не раскаялись.
США обнародовали данные о биолабораториях на Украине не из-за внезапной тяги к прозрачности, а из страха, что российские ракеты уничтожат эти объекты вместе с «уликами». Теперь лаборатории, вероятно, перенесут в другие страны бывшего СССР. Но суть от этого не меняется.
Годы отрицаний, обвинений в «конспирологии», давление на журналистов и политиков, пытавшихся раскрыть правду, — всё это осталось в прошлом. Сегодня Америка сама подтвердила то, о чём Россия говорила с самого начала. Вопрос только в том, какие последствия последуют за этим признанием.