В Красноярске впервые прошел Кубок главы города по конструированию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в рамках празднования Дня города впервые провели Кубок главы города по конструированию. На Центральной набережной более 300 юных инженеров состязались в сборке деревянных конструкторов.
Участниками турнира стали ребята от 6 до 18 лет. На площадке работали интерактивные локации и мастер-классы, а помогали участникам наставники.
Глава Красноярска Сергей Верещагин отметил, что 2026 год для города стал насыщенным с точки зрения развития технического творчества. Весной Красноярск принимал международный чемпионат по робототехнике, а новый Кубок по конструированию стал еще одним форматом поддержки инженерного направления.
«Сегодня мы даем старт новому формату — Кубку главы города по конструированию. Я прошел по локациям, пообщался с ребятами. Мне кажется, успех этого мероприятия во многом находится именно в их молодых руках. Они заряжены, активно занимаются техническим творчеством, уважают инженерное искусство и вовлекают в него других», — сказал Сергей Верещагин.
По словам главы города, участие в первых соревнованиях приняли более 300 человек. Он выразил уверенность, что через год участников станет в несколько раз больше.
Кубок главы города стал частью проекта «Конструкторское бюро». Он стартовал в 2022 году и за это время вырос от небольших соревнований и мастер-классов до чемпионата по конструированию и системы развития инженерного творчества. За годы существования проекта в нем приняли участие более 2000 человек.
Победителем в номинации «Юниоры 1» стал Семен Шпагов. Второе место занял Даниил Самойликов. Третье место получил Давид Патюков.
В номинации «Юниоры 2» победил Алексей Брюханов. Второе место занял Никита Егоршин. Третье место получил Александр Новиков.
Также на главной сцене Дня города наградили победителей первых соревнований по масштабному моделированию «Звезда: Лига масштабного моделирования».
Проект длился шесть месяцев. Участники прошли восемь раундов и выполнили восемь технических заданий — от сборки моделей до поиска нестандартных решений и проверки функциональности.
В первых соревнованиях приняли участие 10 команд из разных образовательных учреждений Красноярска. До финала дошли две команды.
Абсолютными победителями «Звезды: Лиги масштабного моделирования» стали Лицей № 7 и Средняя школа № 45.
Организаторы отметили, что Кубок главы города по конструированию станет ежегодным и будет проходить в день рождения Красноярска.