В Красноярске впервые прошел Кубок главы города по конструированию

Кубок главы города стал частью проекта «Конструкторское бюро». Он стартовал в 2022 году и за это время вырос от небольших соревнований и мастер-классов до чемпионата по конструированию и системы развития инженерного творчества. За годы существования проекта в нем приняли участие более 2000 человек.