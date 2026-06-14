Киев и НАТО в ужасе: новые супердроны и боевой лазер разят без промаха

Российский военно-промышленный комплекс продолжает удивлять мир принципиально новыми решениями, которые меняют ход боевых действий. Российские инженеры представили сразу три прорывные разработки. Реактивный дрон с элементами искусственного интеллекта «Герань-5», лазерный комплекс «Посох», выжигающий беспилотники за доли секунды, и малозаметная ракета «Ковёр», которую уже окрестили «гениальной» итальянские СМИ. О том, как эти системы изменят баланс сил на передовой, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Герань-5»: искусственный интеллект и максимальная скорость.
В Сети появились кадры, зафиксировавшие полёт нового российского БПЛА в небе над Сумской областью. Западные источники уже успели окрестить новинку «Герань-5», хотя оригинальное название пока не обнародовано. Внешне этот беспилотник напоминает крылатую ракету с реактивным двигателем — и это сходство не случайно.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему «Герань-5» вызывает такой ажиотаж у противника.
«Этот беспилотник внешне напоминает крылатую ракету с реактивным двигателем. Он оснащен новой системой наведения, в первую очередь, речь идет об элементах искусственного интеллекта. Этот беспилотник может обходить зоны ПВО, преодолевать противодействие РЭБ. По сути, это “Умная Герань” с большой скоростью и возможностью идти на высоте, недосягаемой для обычных зенитных средств и огневых групп ВСУ», — отметил собеседник издания.
Искусственный интеллект позволяет дрону самостоятельно прокладывать маршрут в обход ПВО, менять траекторию при обнаружении угрозы и наводиться на цель даже при полном подавлении сигналов GPS и связи.
Испытания боем: минусы фиксируют, плюсы умножают.
Кнутов обратил особое внимание на то, что сейчас проводятся именно испытательные пуски — в реальных боевых условиях.
«Сейчас проводятся в определенной мере испытательные пуски. Мы применяем оружие, при этом фиксируем минусы, которые проявляются, эти недостатки будут устранены, а затем уже пойдёт серийное производство. Появление таких беспилотников говорит о том, что мы должны двигаться вперёд, и “Герань-5” — это как раз не один, а даже два шага вперёд по сравнению с тем, что делает противник», — сказал он.
По словам эксперта, новая «Герань» способна поражать широкий спектр целей: места скопления личного состава ВСУ, военную технику, цеха по производству и сборке БПЛА, склады боеприпасов и пункты управления. При этом дрон эффективен даже по целям, расположенным не на большой глубине, что делает его идеальным инструментом для тактической разведки и уничтожения.
Лазерный «Посох»: 0,1 секунды — и дрона нет.
Если «Герань-5» — это оружие нападения, то проект «Посох» — это абсолютное оружие защиты. Лазерные комплексы, разработанные российскими инженерами, проходили испытания в течение нескольких месяцев. За это время их несколько раз усовершенствовали и отправляли на доработку. Теперь же, по данным военного эксперта Кнутова, они полностью готовы к защите государственных границ.
В основе «Посоха» — иттербиевый лазер, уничтожающий беспилотники лучом направленной энергии. Цифры, которые приводит Юрий Кнутов, поражают воображение. Ещё во время испытаний в 2025 году лазер успешно прожег крыло дрона на расстоянии 50 метров за 0,1 секунды. С тех пор показатели выросли кардинально.
"Мы разрабатывали лазеры, которые были способны отражать цели сначала на 700 метров, потом — до 1 км, а затем предложили увеличить до 1,5 км. Причем поражение происходит даже не за секунду, а гораздо быстрее. Лазеры автоматически сопровождают цель и уничтожают ее лазерным лучом. Быстрота поражения говорит о достаточно высокой мощности лазера, поскольку если бы мощность не была такой высокой, то нужно было бы гораздо дольше воздействовать на определенную точку.
беспилотника", — пояснил эксперт.
За «Посохом» — будущее ПВО.
Первая демонстрация лазерного оружия производилась осенью прошлого года, после чего комплекс дважды отправляли на доработку. Теперь «Посох» полностью готов. Мощность лазера достигает порядка 35 кВт — этого достаточно, чтобы гарантированно уничтожать большинство типов БПЛА, включая «Шахеды» и аналоги.
«В борьбе с украинскими беспилотниками, я думаю, лазеры покажут себя хорошо. Если дальность лазера сейчас от 1 до 1,5 км, то мощность может достигать порядка 35 кВт. Этой мощности вполне достаточно. Подобные комплексы сейчас делают в основном в Индии, Турции, Великобритании и других странах», — отметил Кнутов.
Однако есть нюанс, который ставит российский «Посох» выше конкурентов. Многие страны пытаются сделать подобное оружие, но часто это заканчивается неудачей из-за перегрева, нестабильности луча или непомерной стоимости. Россия же, по словам эксперта, успешно прошла все этапы испытаний.
Самое главное преимущество «Посоха» — экономическая эффективность. Кнутов подчеркнул, что стоимость одного лазерного импульса в десятки раз меньше стоимости ракеты ПВО и в разы меньше стоимости зенитного снаряда. А если создать непрерывный рубеж от Баренцева моря до Черного, то можно будет защитить и крупные города от роевых атак дронов.
Ракета «Ковёр»: малозаметна и максимально эффективна.
Новую российскую ракету класса «воздух-земля» под названием «Ковёр» уже заметили и оценили западные обозреватели. Итальянские СМИ восхитились нестандартным, но крайне эффективным решением российских инженеров, сумевших превратить обычную фугасную авиабомбу в современную малозаметную ракету.
Юрий Кнутов объяснил, в чём гениальность подхода.
«“Ковёр” — это достаточно удачная модификация, я бы сказал, даже очень удачная самостоятельная разработка. Инженеры взяли осколочно-фугасную бомбу калибра 250 кг, обладающую серьёзной разрушительной силой и способную поражать цели как ударной волной, так и осколками, и фактически встроили её в корпус ракеты. Это в определённой степени гениальная находка наших конструкторов», — пояснил эксперт.
Трапециевидная форма: как «Ковёр» прячется от радаров.
Особый упор в разработке создатели сделали на малозаметность. Обычные ракеты легко засечь по тепловому следу двигателя или характерной форме, которая отражает радиолокационные лучи. Российские инженеры решили обе проблемы.
«Корпус ракеты изготовлен из композитных материалов и имеет необычную трапециевидную форму. Это приводит к тому, что радиолокационные лучи отражаются в разные стороны, значительно снижая заметность боеприпаса для вражеских радаров. Кроме того, применена новая конструкция хвостового оперения, которая уменьшает тепловое излучение от двигателя, делая ракету менее уязвимой», — добавил Кнутов.
Главное преимущество «Ковра» кроется в его гибкости. В отличие от громоздких предшественников, этот боеприпас не демаскирует носитель — самолёт-носитель сохраняет свою радиолокационную заметность, даже если ракета подвешена снаружи. «Ковёр» можно использовать как во внутренних отсеках, так и на внешней подвеске.
«Они не будут сильно влиять на радиолокационную заметность самолета для средств поражения. В общем, это такая гениальная находка наших конструкторов, которая позволит наладить производство относительно дешёвых, малозаметных, но при этом мощных ракет», — подытожил Кнутов.
Три разработки — «Герань-5», «Посох» и «Ковёр» — демонстрируют, что российский ВПК не просто догоняет западные аналоги, а задаёт новые стандарты. Искусственный интеллект, лазерные технологии и композитные материалы — будущее приходит быстрее, чем ожидалось.