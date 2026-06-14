Киев и НАТО в ужасе: новые супердроны и боевой лазер разят без промаха

«Сейчас проводятся в определенной мере испытательные пуски. Мы применяем оружие, при этом фиксируем минусы, которые проявляются, эти недостатки будут устранены, а затем уже пойдёт серийное производство. Появление таких беспилотников говорит о том, что мы должны двигаться вперёд, и “Герань-5” — это как раз не один, а даже два шага вперёд по сравнению с тем, что делает противник», — сказал он.