Отец пронёс раненого сына на спине пять километров под атаками ВСУ

В 2024 году отряд Тимура Кусербаева в ДНР попал под атаку украинских беспилотников. Уклоняясь от дронов, военный наступил на мину и получил тяжёлое ранение правой ступни. Спустя несколько метров он увидел, что стопы нет, но над ним завис БПЛА. Останавливаться было нельзя, и он продолжил движение, добежал до опорного пункта и сам оказал себе первую помощь.
Его отец Азат Кусербаев, который ушёл на фронт вслед за сыном, в тот момент находился в тылу. Узнав о ранении, он сразу отправился с группой на эвакуацию. Из-за непрерывных атак дронов вывезти раненого на транспорте было невозможно. Тогда отец принял решение нести сына на спине.
«Он меня пять километров тащил на спине до первых медиков. Пока папа меня на спине нес, моментами я чувствовал себя ребенком. Вспоминал, как в детстве он меня на спине катал», — рассказал Тимур Кусербаев РИА Новости.
На всём пути группу обстреливали из артиллерии и атаковали БПЛА. Бойцы отбивали дроны из ружей. В самые опасные моменты, когда враг сбрасывал снаряды, отец закрывал сына своим телом, а сам Кусербаев прятался в кустах и траншеях, пока товарищи сбивали беспилотники. После эвакуации военного прооперировали, отправили на восстановление в Ростов-на-Дону, а затем в Уфе установили протез. В ноябре 2025 года, в день рождения отца, президент России подписал указ о присвоении Тимуру Кусербаеву ордена Мужества.