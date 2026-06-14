Отец пронёс раненого сына на спине пять километров под атаками ВСУ

На всём пути группу обстреливали из артиллерии и атаковали БПЛА. Бойцы отбивали дроны из ружей. В самые опасные моменты, когда враг сбрасывал снаряды, отец закрывал сына своим телом, а сам Кусербаев прятался в кустах и траншеях, пока товарищи сбивали беспилотники. После эвакуации военного прооперировали, отправили на восстановление в Ростов-на-Дону, а затем в Уфе установили протез. В ноябре 2025 года, в день рождения отца, президент России подписал указ о присвоении Тимуру Кусербаеву ордена Мужества.