Опрос показал готовность помогать детям при поступлении в иногородний вуз

«Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях, например при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья, лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда», — сказано там.