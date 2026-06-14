Британец избил девушку клюшкой для гольфа и избежал тюрьмы

Мужчина в Заинске вытащил возлюбленную из подъезда и бросил ее у скамейки. После этого он прыгал по лицу пострадавшей, бил ее ногами и мусорным баком. Соседи вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Однако нападавший препятствовал оказанию медицинской помощи пострадавшей, а затем напал на прибывшего полицейского. Позже мать нападавшего обвинила в произошедшем журналистов, а не своего сына. К тому же она утверждает, что у пострадавшей якобы нет никаких претензий к нападавшему.