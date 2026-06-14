Британец избил девушку клюшкой для гольфа и избежал тюрьмы

В Великобритании 19-летний Каллум Пикок, который избил свою девушку клюшкой для гольфа, облил ее отбеливателем и поджег мемориал в память о ее покойной бабушке, избежал тюремного заключения. Королевский суд Ливерпуля приговорил его к 18 месяцам условно, обязал пройти 20-дневный курс реабилитации и наложил пятилетний запрет на приближение к пострадавшей. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает Need To Know.
Нападение произошло 25 января. Жертва забилась в угол в ванной комнате, а Пикок выбил дверь дубинкой, бросал в девушку гантели и бутылку с отбеливателем, а также поджег дверь аэрозолем и зажигалкой. За два дня до этого он ударил ее молотком. Кроме того, подросток сжег футболку с изображением покойной бабушки пострадавшей со словами, что та «сгниет в аду».
Пикок признал вину по двум пунктам обвинения в нападении, поджоге и умышленном уничтожении имущества. Несмотря на жестокость преступления, суд не стал назначать реальный срок, говорится в материале.
Мужчина в Заинске вытащил возлюбленную из подъезда и бросил ее у скамейки. После этого он прыгал по лицу пострадавшей, бил ее ногами и мусорным баком. Соседи вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Однако нападавший препятствовал оказанию медицинской помощи пострадавшей, а затем напал на прибывшего полицейского. Позже мать нападавшего обвинила в произошедшем журналистов, а не своего сына. К тому же она утверждает, что у пострадавшей якобы нет никаких претензий к нападавшему.