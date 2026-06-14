Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работа уже ведется»: власти Латвии заявили о секретном решении проблемы с пролетами БПЛА над страной

Премьер Латвии Кулбергс рассказал о секретном решении по украинским БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украина и Латвия будут сотрудничать в сфере беспилотников. Киев заявил, что якобы знает, как помочь прибалтийской стране на фоне неоднократных пролетов БПЛА. Премьер Латвии Андрис Кулбергс сообщил о наличии некого «секретного решения» этого вопроса, цитирует телеканал Delfi TV.

Политик уведомил, что детально он пока ничего не может разглашать. Он пояснил, что сотрудничество стран связано с беспилотниками, замеченными в пограничной зоне с Россией. Украина якобы нашла техническое решение проблемы, сказал премьер Латвии.

«Практическая работа уже ведется прямо сейчас. Конечно, для полной реализации этого спектра задач нам придется полагаться на цикл производства оборудования или цикл закупок», — добавил Андрис Кулбергс.

Неделей ранее, 8 июня, истребители НАТО сбили дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. Угроза была оперативно устранена.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше