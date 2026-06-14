В Омской области работодатели чаще всего ищут рабочих

Доля вакансий для рабочих продолжает расти. Для сравнения, в октябре 2024 года к этой категории относились 29% предложений омских работодателей. Тогда среди наиболее высокооплачиваемых специалистов называли сварщиков, слесарей-монтажников и электромонтажников. Некоторым рабочим предлагали до 270 тысяч рублей в месяц.