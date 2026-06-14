В Омской области работодатели чаще всего ищут рабочих

Рабочий персонал остаётся самой востребованной категорией сотрудников в Омской области. По данным аналитиков hh.ru, в мае 2026 года работодатели открыли или обновили в регионе более 10,2 тысячи вакансий. На рабочие специальности пришлось 33% предложений.
Ещё 26% вакансий относились к сфере строительства и недвижимости. Высокий спрос также сохранялся на водителей-экспедиторов, кладовщиков и менеджеров по продажам — вместе эти специалисты упоминались примерно в 30% предложений о работе.
Среди других востребованных направлений оказались медицина и фармацевтика — на них пришлось 6% опубликованных вакансий. Административному персоналу предназначались ещё 5% предложений.
Доля вакансий для рабочих продолжает расти. Для сравнения, в октябре 2024 года к этой категории относились 29% предложений омских работодателей. Тогда среди наиболее высокооплачиваемых специалистов называли сварщиков, слесарей-монтажников и электромонтажников. Некоторым рабочим предлагали до 270 тысяч рублей в месяц.