Кухни не будет: красноярка перевела мастеру 47 тысяч рублей и осталась без мебели

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в мошенничестве при изготовлении мебели.
История началась осенью прошлого года. 43-летняя красноярка нашла объявление об изготовлении мебели и заказала мастеру кухонный гарнитур и вытяжку.
Сначала все выглядело как обычный заказ. Мужчина несколько раз просил перевести деньги на материалы, и женщина отправляла предоплату. В общей сложности она потеряла около 47 тыс. рублей.
Однако к работе мастер так и не приступил. Когда клиентка отказалась переводить новые суммы, он просто перестал выходить на связь и заблокировал ее номер во всех мессенджерах.
Полиция установила подозреваемого. Им оказался 61-летний житель Красноярска, ранее уже судимый за мошенничество.
По данным следствия, мужчина изначально не собирался делать мебель. Он брал деньги якобы на материалы, а затем тратил их на личные нужды.
Уголовное дело уже расследовано и передано в суд. На время разбирательства обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.