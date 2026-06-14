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Град засыпал огороды в Волгоградской области

В Волгоградской области дачники с тревогой наблюдали, как град засыпает выращенные ими.

В Волгоградской области дачники с тревогой наблюдали, как град засыпает выращенные ими огурцы и розы. Частицы льда размером с крупный горох посыпались с неба накануне. Дачники СНТ «Дружба» в Калачевском районе Волгоградской области сняли это атмосферное явление на телефон.

— Девочки, огурцы! Может, чем накроем? — говорит взволнованный голос за кадром, предлагая спасти выращенное от градин с помощью сетки.

Напомним, что накануне Гидрометцентр России предупреждал о сильных дождях и граде в Волгоградской области. Непогода, по предварительным данным, продлится в регионе до 18:00 мск 15 июня.

Видео: Короче, Волгоград / t.me.