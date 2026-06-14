Град засыпал огороды в Волгоградской области

В Волгоградской области дачники с тревогой наблюдали, как град засыпает выращенные ими огурцы и розы. Частицы льда размером с крупный горох посыпались с неба накануне. Дачники СНТ «Дружба» в Калачевском районе Волгоградской области сняли это атмосферное явление на телефон.