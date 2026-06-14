Под Омском школьников везли в автобусе без ремней и документов

Как выяснилось в ходе осмотра транспортного средства, автобус следовал по маршруту из Азовского района в Омск. В салоне находились 23 несовершеннолетних пассажира, которые ехали в областной центр на экскурсию. При этом организаторы мероприятия проигнорировали ключевые требования законодательства: рейс осуществлялся без необходимых сопроводительных документов, а сам автобус, принадлежащий юридическому лицу, не был оборудован ремнями безопасности. Наличие таких креплений является обязательным условием при перевозке организованных групп детей.