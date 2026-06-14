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Школу в Тихих Зорях сдадут уже в июле

Уже в июле этого года в Красноярске планируют начать приемку большой школы на правом берегу. Сейчас школа в Тихих Зорях.

Источник: Наш Красноярский край

Уже в июле этого года в Красноярске планируют начать приемку большой школы на правом берегу. Сейчас школа в Тихих Зорях готова на 94 процента. Туда уже завозят лабораторные столы, специализированную мебель. На территории уже появилась детская площадка и автогородок, где можно изучать правила дорожного движения. Скоро начнется строительство стадиона и спортивных площадок. Планируется, что школа начнет работу 1 сентября, туда уже записались 960 учеников. В Красноярске в 2027 году должны быть построены еще большие школы для ребят из микрорайонов Солнечный и Ветлужанка.