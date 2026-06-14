Депутат ГД: Военные, чернобыльцы и космонавты могут получать две пенсии в России

Две пенсии в России получают граждане, имеющие право на выплату по разным основаниям одновременно, например по старости и инвалидности. В первую очередь это касается военнослужащих, участников боевых действий, чернобыльцев и космонавтов, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
— В России две пенсии назначаются тем гражданам, для которых такое право прямо закреплено в пенсионном законодательстве. Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца, — сказал Говырин.
По его словам, главная группа получателей связана с военной службой. Две пенсии положены инвалидам вследствие военной травмы, участникам Великой Отечественной войны с инвалидностью, блокадникам, а также участникам современных боевых формирований и добровольцам, получившим инвалидность при исполнении обязанностей. Кроме того, две пенсии могут получать семьи погибших военнослужащих и добровольцев, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, а также космонавты и работники летно-испытательного состава.
Военные пенсионеры также могут оформить вторую выплату по линии Социального фонда, если после службы у них есть гражданский стаж. В 2026 году для этого необходимо 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов, передает РИА Новости.
В РФ разрабатывают параметры новой пенсионной программы с госучастием. Над инициативой трудятся Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов совместно с представителями рынка. Предполагается, что основное или полное финансирование программы будут осуществлять работодатели. Что известно о программе и как инициатива может отразиться на пенсионерах, разбиралась «Вечерняя Москва».