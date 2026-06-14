Депутат ГД: Военные, чернобыльцы и космонавты могут получать две пенсии в России

— В России две пенсии назначаются тем гражданам, для которых такое право прямо закреплено в пенсионном законодательстве. Речь идет о случаях, когда человек получает выплату по одному основанию и одновременно имеет право на вторую выплату по другому основанию, например по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца, — сказал Говырин.