Психиатр рассказал, о чем говорят страхи змей и высоты

«Мы же не можем быть идеальными, какой-то уровень физиологической тревожности есть у каждого, и это хорошо. Тревоги в психоэмоциональном плане — это защитные реакции организма, которые помогают жить, помогают избежать в определенных случаях опасности… Но если отмечается чрезмерное проявление фобии, если она мешает жизнедеятельности, влияет на физиологическое состояние человека, с этим надо что-то делать — в принципе, как и с другими симптомами», — добавил врач.