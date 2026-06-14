Хабаровский ТЮЗ стал лауреатом Всероссийского театрального фестиваля

В Севастополе завершился X Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Хабаровский ТЮЗ представил спектакль «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал». Работа стала лауреатом в номинации «Королевская сказка». Ближайший показ спектакля для гостей и жителей Хабаровска пройдет 13 июня.