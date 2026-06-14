Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский ТЮЗ стал лауреатом Всероссийского театрального фестиваля

В Севастополе завершился X Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Хабаровский ТЮЗ представил спектакль «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал». Работа стала лауреатом в номинации «Королевская сказка». Ближайший показ спектакля для гостей и жителей Хабаровска пройдет 13 июня.

В Севастополе завершился X Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство». Хабаровский ТЮЗ представил спектакль «Сказка про то, как маленький Акле планету спасал». Работа стала лауреатом в номинации «Королевская сказка». Ближайший показ спектакля для гостей и жителей Хабаровска пройдет 13 июня.