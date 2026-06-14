Аллея появилась на месте «народных троп» у арены «Ерофей» в Хабаровске

Представители строительной отрасли Хабаровского края объединились для благоустройства территории возле арены «Ерофей». Здесь высадили почти 40 саженцев клёна и вишни. В акции приняли участие крупные застройщики, строительные предприятия, ассоциации саморегулируемых организаций, а также представители краевого Минстроя. Работы ведутся по поручению губернатора Дмитрия Демешина.
— Ещё 3−4 месяца назад на этом месте были «народные тропы». Губернатор Дмитрий Демешин дал чёткое поручение: благоустроить те участки, где людям удобно и привычно ходить. Сегодня здесь уже уложена брусчатка, и мы высаживаем деревья, чтобы территория стала красивой, уютной и комфортной, — рассказал министр строительства края Александр Мелихов.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», клёны и вишни разместились по обе стороны одной из «народных троп». Некоторые участники пришли на высадку целыми семьями.
— Сегодня здесь три поколения нашей семьи: я, сын и внук. Приятно участвовать в таком большом и нужном деле. Благоустройство и озеленение — это всегда на пользу городу, — поделился учредитель компании «ДВ-Камень» Данил Наумов.
Напомним, с апреля по поручению губернатора в районе арены «Ерофей» идут масштабные работы: благоустраивается дамба, создаются сад камней и парк «Тайга». В планах также высадка даурской лиственницы, красного дуба, сакуры и дальневосточного миндаля.
— Люди сегодня получают не только квартиры и квадратные метры, но и благоустроенную территорию вокруг дома. Один из подходов — высаживать растения, которые будут цвести по очереди, радуя глаз в каждый сезон: весной, летом и осенью, — отметил директор филиала ГК «Дарс» Никита Нестеренко.
В краевом Минстрое добавили, что мероприятие приурочено к 70-летию первого масштабного празднования Дня строителя (отмечается 9 августа) и ко Дню России.