Аллея появилась на месте «народных троп» у арены «Ерофей» в Хабаровске

— Люди сегодня получают не только квартиры и квадратные метры, но и благоустроенную территорию вокруг дома. Один из подходов — высаживать растения, которые будут цвести по очереди, радуя глаз в каждый сезон: весной, летом и осенью, — отметил директор филиала ГК «Дарс» Никита Нестеренко.