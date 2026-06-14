Народные приметы на 15 июня: чего нельзя делать на Зеленые святки?

15 июня верующие вспоминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского, жившего на рубеже VIII-IX веков. Получив блестящее образование, он долгое время служил советником при императорском дворе. Однако благая жизнь не прельстила будущего святого — он ушёл от мирской суеты, чтобы основать обитель неподалёку от Босфора. Позже Никифор занял патриарший престол. Но когда к власти пришёл император-иконоборец Лев V Армянин, начались жестокие расправы над почитателями икон, и святителя сослали на остров, где он провёл остаток дней.
В народном календаре дата получила наименование «Никифор Вьюн Зелёный» или «Зелёные святки». Расскажем, почему этот день наши предки считали особенным и какие приметы соблюдали, чтобы не лишиться здоровья, денег и семейного счастья.
Народные приметы на 15 июня: что нельзя делать.
В день Вьюна Зелёного существовал строжайший запрет на супружеские ссоры. Старцы на Руси предупреждали: если поругаться 15 июня, то конфликт между мужем и женой продлится очень долго и может даже привести к расставанию.
15 июня нельзя было браться за веник или метлу. Согласно давним поверьям, если подмести пол, то вместе с мусором можно ненароком выкинуть за порог своё семейное благополучие. При этом на влажную уборку данный запрет не распространялся.
Не разрешалось в этот день ходить на речку. Наши предки считали, что в этот день в водоемах хозяйничают русалки. Якобы они караулят беззаботных пловцов, чтобы утащить их на дно.
Знающие люди в прошлые века не советовали браться за новые дела, приобретать дорогостоящие вещи и подписывать важные документы. Велик риск обмана — можно не только потерять деньги, но и упустить удачу из рук.
В старину запрещалось посещать кладбища и поминать усопших в день Зеленого Вьюна. Бытовало мнение, что таким образом есть вероятность.
потревожить спокойствие умерших, тогда они начнут являться в ночных кошмарах.
Не стоит надевать чужую одежду или украшения. Примерив наряд, который вам не принадлежит, можно забрать себе судьбу его хозяйки или хозяина со всеми несчастьями и долгами.
В этот день лучше воздерживаться от пересудов и сплетен. Наши пращуры предупреждали: каждое недоброе слово, произнесённое 15 июня, может вернуться к тому, кто его сказал.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 15 июня: что можно делать.
В стародавние времена с 15 июня был связан обряд под названием «вьюнец» или «вьюнины». С утра нарядно одетая молодёжь отправлялась по домам пар, которые сыграли свадьбу этой весной. В руках визитеры держали букетики из полевых цветов и трав. Подойдя к избе молодожёнов, они затягивали обрядовые песни — «вьюнишные». За это хозяева одаривали гостей: взрослым наливали вино и подавали пряники, а ребятишкам вручали монетки.
Девушки, мечтавшие о замужестве, плели из вьюнка венки. Делать это полагалось с мыслями о любимом — тогда, если верить примета, парень ответит взаимностью и вскоре и пришлёт сватов. Готовый венок убирали на чердак и хранили до зимы: если он не завянет, следующей весной будет свадьба.
Хозяюшки на Руси в этот день обязательно ставили опару и готовили пышные караваи. Круглая выпечка, напоминающая солнце, символизировала у наших предков семейное счастье, сытость и благополучие. Ароматной сдобой угощали не только домочадцев, но и соседей, чтобы добро вернулось сторицей.
Также на Никифора-Дубодёра заготавливали дубовую кору. Её использовали для выделки кожи и лекарственных настоек. Разрешалось сдирать кору исключительно со старых деревьев, а молодые дубки трогать не дозволялось.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 15 июня.
Затяжные соловьиные трели в Никифоров день — один из самых точных природных барометров. Если певчая птица заливается всю ночь напролёт, на следующий день будет радовать солнечная погода без осадков.
Если на закате солнце прячется за тучи — быть ненастью. Если же небо окрасилось в розовые или золотистые оттенки, завтра будет солнечно и тепло.
Утренний туман, по мнению наших пращуров, может предсказать погоду на день. Если он рассеивался после восхода солнца — на улице будет ясно. Но если туман будто бы становится гуще, к ночи пойдет ливень.
Северный ветер указывает на то, что на днях придет засушливая погода.
Дождь в старину называли предвестником грибного лета.
Именинники 15 июня.
В этот день именины отмечают Никифор, Мария и Юлиания. Также поздравить нужно Александра, Андрея, Дмитрия, Ивана и Константина.