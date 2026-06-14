Народные приметы на 15 июня: чего нельзя делать на Зеленые святки?

15 июня верующие вспоминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского, жившего на рубеже VIII-IX веков. Получив блестящее образование, он долгое время служил советником при императорском дворе. Однако благая жизнь не прельстила будущего святого — он ушёл от мирской суеты, чтобы основать обитель неподалёку от Босфора. Позже Никифор занял патриарший престол. Но когда к власти пришёл император-иконоборец Лев V Армянин, начались жестокие расправы над почитателями икон, и святителя сослали на остров, где он провёл остаток дней.