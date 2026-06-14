Главные новости к утру 14 июня

Обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше