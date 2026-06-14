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Главные новости к утру 14 июня

Обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

ООН сообщила о резком сокращении финансирования программ по борьбе с ВИЧ.

Власти США ограничили доступ к новым версиям ИИ Claude Fable 5 после переговоров с гендиректором Amazon, узнала The Wall Street Journal.

На Гаити вооруженные люди похитили главу аппарата Минобороны страны.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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