От +16 до +27, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 14 июня

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможны кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах прольется сильный дождь и даже ливень в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы ускорятся до 15 — 18 м/с, в отдельных районах при грозе 20 — 23 м/с. В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 — 18 м/с.