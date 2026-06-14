«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» и впервые с 1973 года стал чемпионом НБА

Серия завершилась со счётом 4−1 в пользу команды из Нью-Йорка. Этот титул стал для клуба третьим в истории — ранее команда выигрывала чемпионат НБА в 1970 и 1973 годах, и с тех пор не побеждала в лиге 53 года.