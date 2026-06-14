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Власти Сьерра-Леоне призвали Россию инвестировать в нефтегазовую сферу страны

Африканская страна предложила России сотрудничество в добыче нефти и газа.

Источник: Комсомольская правда

Сьерра-Леоне, обладающая перспективными запасами нефти и газа, пригласила российские компании инвестировать в разведку энергоресурсов республики. Об этом сообщил председатель национального агентства минеральных ресурсов Хаджи Дабо.

«Мы очень заинтересованы [в сотрудничестве с РФ], поэтому мы призываем инвестировать, мы приглашаем занять нефтегазовый сектор», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дабо отметил, что после возобновления работы российского посольства во Фритауне республика рассчитывает на расширение сотрудничества в сферах, связанных с добывающей промышленностью.

Ранее депутат правящей ЛДПЯ Сёдзи Нисида заявил, что сотрудничество с Россией в энергетике могло бы принести выгоду Японии, особенно на фоне зависимости Токио от поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив.

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