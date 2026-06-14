Красноярцам объяснили, почему частое мытье головы не делает волосы жирнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре объяснили: распространенное мнение о том, что чем чаще человек моет волосы, тем быстрее они становятся жирными, является мифом. Интенсивность работы сальных желез и выработка кожного сала не зависят от частоты мытья.
Специалисты отмечают, что голову можно мыть по мере необходимости. Оптимальная периодичность зависит от индивидуальных особенностей кожи головы.
При жирной коже волосы можно мыть 2−3 раза в неделю или чаще, если они быстро загрязняются. При сухой коже обычно достаточно одного мытья в неделю.
При этом важно подобрать шампунь под тип кожи головы. Неподходящее средство может вызывать зуд, сухость и ощущение быстрого загрязнения волос.
В качестве дополнительного ухода специалисты советуют использовать пилинг для кожи головы раз в 1−2 недели. Он помогает удалить ороговевшие клетки, остатки кожного жира и средств для укладки.