Красноярцам объяснили, почему частое мытье головы не делает волосы жирнее

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Роспотребнадзоре объяснили: распространенное мнение о том, что чем чаще человек моет волосы, тем быстрее они становятся жирными, является мифом. Интенсивность работы сальных желез и выработка кожного сала не зависят от частоты мытья.