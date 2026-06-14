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Троих туристов спасли на Большом Алматинском пике

Алматы. 14 июня. КазТАГ — Троих туристов спасли на Большом Алматинском пике, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: КазТАГ

"На Большом Алматинском пике на высоте 3680 метров трое молодых людей 2005−2006 годов рождения не смогли самостоятельно спуститься с горы и нуждались в помощи спасателей.

На помощь оперативно выдвинулись сотрудники Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК.

Спасатели пешим ходом через ущелье Проходное добрались до туристов.

Один из молодых людей жаловался на ухудшение самочувствия и признаки горной болезни.

Спасатели оказали ему первую помощь, после чего обеспечили безопасный спуск всей группы с горной местности", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при подъеме в горной местности важно рассчитывать свои силы, соблюдать питьевой режим и внимательно следить за самочувствием.

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