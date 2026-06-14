Эксперт рассказала, с какими блюдами сочетать вина летом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Легкие летние вина лучше всего подавать к рыбе, морепродуктам, овощам на гриле и птице, но они совершенно не подходят к жирному шашлыку, острым соусам и копченостям, рассказала РИА Новости директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.
«Главное — не пытаться сочетать легкое вино с тяжелой, жирной или острой едой. “Прозрачные” вина хороши там, где еда тоже не перегружена. С шашлыком в жирном маринаде, острыми соусами, копченостями или плотными мясными блюдами они потеряются», — сказала она.
«Белые вина в таком стиле хорошо сочетаются с рыбой, морепродуктами, салатами, свежими сырами, овощными закусками и блюдами с цитрусовыми или травами. Бледные сухие розе подойдут к птице, овощам на гриле, брускеттам, легким пастам и блюдам средиземноморского типа», — добавила эксперт.
По ее словам, легкие игристые можно подавать как аперитив, а также к закускам, мягким сырам и фруктовым сочетаниям. При этом она отметила, что летом необязательно отказываться и от красных вин. В «прозрачную» стилистику хорошо вписываются ягодные, не слишком танинные красные — например, пино нуар, гамэ или цвайгельт.
«Их можно слегка охладить и подавать к курице, индейке, лососю, мясным закускам, овощам на гриле и не слишком жирному мясу», — порекомендовала специалист.
Сологуб пояснила, что чаще всего к «прозрачным» относят молодые белые вина, розе бледного оттенка, легкие игристые и некоторые светлые красные вина. При этом прозрачность в данном случае — это скорее потребительский образ. Покупатель видит почти бесцветное или очень светлое вино и заранее ожидает, что оно будет свежим, легким, не слишком сладким, не дубовым и без высокого градуса.
«Для массового выбора это понятный визуальный сигнал», — сказала она.
Однако эксперт призывает не ориентироваться только на прозрачность. Бледный цвет может быть первым ориентиром, но сам по себе не гарантирует качество и баланс. Иногда такое вино оказывается слишком нейтральным, водянистым или, наоборот, резким по кислотности.
Сологуб рассказала, что для летнего «прозрачного» стиля подходят вина с алкоголем до 12−12,5%, сухие или почти сухие, без выдержки в дубе. Слова «свежее», «цитрусовое», «минеральное», «цветочное» или «ягодное» чаще указывают именно на легкий летний профиль. Например, для розе хорошим ориентиром могут быть цветочные и деликатные ягодные ноты — в том числе клубника.
Кроме того, подсказкой может стать сама бутылка: молодые свежие вина нередко разливают в прозрачное стекло или бутылки с голубоватым оттенком, а более выдержанные белые вина, напротив, чаще встречаются в зеленом стекле, которое лучше защищает напиток от света и подходит для более длительного хранения.