Эксперт рассказала, с какими блюдами сочетать вина летом

Сологуб пояснила, что чаще всего к «прозрачным» относят молодые белые вина, розе бледного оттенка, легкие игристые и некоторые светлые красные вина. При этом прозрачность в данном случае — это скорее потребительский образ. Покупатель видит почти бесцветное или очень светлое вино и заранее ожидает, что оно будет свежим, легким, не слишком сладким, не дубовым и без высокого градуса.