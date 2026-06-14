Ученые назвали идеальную жидкость для приема таблеток

Большинство лекарственных средств разработаны таким образом, чтобы их активное вещество растворялось не в желудке, а в кишечнике. Это важно, потому что некоторые компоненты разрушаются под действием желудочной кислоты, а другие могут раздражать стенки желудка. Водопроводная вода не влияет на эти процессы, в отличие от кислых напитков или молока.