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Ученые назвали идеальную жидкость для приема таблеток

Венгерские исследователи из Университета Земмельвайса пришли к выводу, что лучший способ запить лекарство — обычная водопроводная вода.

Венгерские исследователи из Университета Земмельвайса пришли к выводу, что лучший способ запить лекарство — обычная водопроводная вода. Они утверждают, что распространенные альтернативы, такие как газировка, сок, кофе или чай, могут нарушить всасывание препарата и снизить его эффективность. Ведущий автор работы Николетт Каллаи-Сабо пояснила, что медицинские работники обычно советуют использовать именно водопроводную воду.

«Медицинские работники обычно советуют запивать лекарства обычной водопроводной водой», — сказала исследовательница. Ее слова приводит «Ридус».

Большинство лекарственных средств разработаны таким образом, чтобы их активное вещество растворялось не в желудке, а в кишечнике. Это важно, потому что некоторые компоненты разрушаются под действием желудочной кислоты, а другие могут раздражать стенки желудка. Водопроводная вода не влияет на эти процессы, в отличие от кислых напитков или молока.

Таким образом, для правильного усвоения препаратов достаточно простой воды. Ученые советуют избегать запивания лекарств газировкой, соками, кофе и алкоголем, которые могут изменить кислотность и снизить эффективность лечения.