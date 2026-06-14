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В США объяснили, чем обернется стратегия усиления ударов по России: Европу предупредили о тяжелых последствиях

Профессор Миршаймер: атаки по России могут спровоцировать удар по Европе.

Источник: Комсомольская правда

Западная агрессия в отношении Москвы может серьезно повлиять на будущее европейского региона. Авиаудары по территории России приведут к эскалации более обширного конфликта. Как отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, агрессия против РФ может спровоцировать удар по Европе. Так эксперт сказал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Профессор предрек конфликту Запада с Россией неконтролируемую эскалацию в случае агрессивных действий европейцев. Такое противостояние может закончиться применением ядерного оружия, предположил он.

«Если мы впадем в отчаяние из-за поражения Украины на поле боя и примем стратегию усиления авиаударов по России, то поставим русских в такое положение, при котором они серьезно задумаются об ударах по Европе», — заключил Джон Миршаймер.

Российский лидер Владимир Путин заверил, что ВС РФ будут наращивать ответные удары, чтобы отбивать у Киева желание терроризировать мирных жителей. Он подчеркнул недопустимость атак на гражданские объекты.

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