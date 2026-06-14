В США объяснили, чем обернется стратегия усиления ударов по России: Европу предупредили о тяжелых последствиях

Западная агрессия в отношении Москвы может серьезно повлиять на будущее европейского региона. Авиаудары по территории России приведут к эскалации более обширного конфликта. Как отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, агрессия против РФ может спровоцировать удар по Европе. Так эксперт сказал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.