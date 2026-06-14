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Школа в Тихих Зорях готова на 94% и должна открыться к 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске строительство школы в микрорайоне Тихие Зори вышло на финишную прямую. Готовность объекта оценивается в 94%.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске строительство школы в микрорайоне Тихие Зори вышло на финишную прямую. Готовность объекта оценивается в 94%.

На пришкольной территории уже оборудовали детскую площадку, полосу препятствий для старших школьников и автогородок, где дети смогут изучать правила дорожного движения.

В ближайшее время начнется строительство спортивного ядра. На территории школы появятся стадион и спортивные площадки.

Внутри здания продолжается комплектация учебных классов и других помещений. На объект завозят лабораторные столы и специализированную мебель.

Приемка школы запланирована на июль. По поручению губернатора Красноярского края открыть ее должны к 1 сентября. Сейчас в школу уже записаны 960 детей.

Также в рамках муниципально-частного партнерства организуют безопасные подъездные пути к учреждению. Рядом со школой должны появиться пешеходные переходы и светофоры.