Школа в Тихих Зорях готова на 94% и должна открыться к 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске строительство школы в микрорайоне Тихие Зори вышло на финишную прямую. Готовность объекта оценивается в 94%.
На пришкольной территории уже оборудовали детскую площадку, полосу препятствий для старших школьников и автогородок, где дети смогут изучать правила дорожного движения.
В ближайшее время начнется строительство спортивного ядра. На территории школы появятся стадион и спортивные площадки.
Внутри здания продолжается комплектация учебных классов и других помещений. На объект завозят лабораторные столы и специализированную мебель.
Приемка школы запланирована на июль. По поручению губернатора Красноярского края открыть ее должны к 1 сентября. Сейчас в школу уже записаны 960 детей.
Также в рамках муниципально-частного партнерства организуют безопасные подъездные пути к учреждению. Рядом со школой должны появиться пешеходные переходы и светофоры.