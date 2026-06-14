В Хабаровске 56 сотрудников компании «Неран» получили компенсацию за задержку зарплаты

Но этим дело не ограничилось. На основании постановлений прокуратуры организацию и её руководителя привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.