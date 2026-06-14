В Хабаровске 56 сотрудников компании «Неран» получили компенсацию за задержку зарплаты

В Хабаровске прокуратура Железнодорожного района восстановила трудовые права 56 сотрудников коммерческой организации. Работодатель задерживал им заработную плату, но после вмешательства надзорного ведомства люди получили и компенсацию, и перерасчёт. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказали в прокуратуре Хабаровского края, проверка соблюдения трудового законодательства прошла в компании, которая занимается коммерческой деятельностью в краевом центре. Инспекторы установили, что в 2025 году руководство организации выплачивало заработную плату 56 сотрудникам с нарушением установленного срока.
В целях восстановления трудовых прав граждан генеральному директору внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства. Документ был рассмотрен и удовлетворён в полном объёме. Нарушения устранили, а работникам выплатили положенную компенсацию.
Но этим дело не ограничилось. На основании постановлений прокуратуры организацию и её руководителя привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде штрафа на общую сумму 20 тысяч рублей.
В надзорном ведомстве напоминают: задержка заработной платы является грубым нарушением трудовых прав граждан и влечёт за собой не только обязанность выплатить компенсацию, но и административную ответственность для работодателя.
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