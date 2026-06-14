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Шевченко в шаге от титула после победы в полуфинале

Казахстанский теннисист Александр Шевченко продолжает борьбу за титул на турнире категории Challenger в Братиславе.

Источник: Пресс-служба ФТК

Первая ракетка соревнований уверенно преодолела полуфинальный барьер и теперь находится в одной победе от чемпионства.

Уверенная победа над украинцем.

В полуфинале Шевченко, занимающий 97-е место в рейтинге ATP, встретился с украинским теннисистом Виталием Сачко, который располагается на 215-й строчке мирового рейтинга.

Матч продлился 1 час 37 минут и завершился победой казахстанца в двух сетах — 6:4, 6:3.

Хотя счет выглядит комфортным, на корте шла напряженная борьба. Особенно в первой партии, где каждый брейк мог изменить ход встречи.

Что помогло Шевченко победить.

По статистике Александр выглядел заметно сильнее соперника в ключевых моментах.

За матч он:

выполнил 5 эйсов; реализовал 4 брейк-пойнта; заработал 14 возможностей на приеме; не позволил сопернику вернуться в игру после проигранного первого сета.

Именно игра на важных мячах стала главным фактором успеха казахстанского теннисиста.

Финал уже близко.

Теперь Шевченко предстоит решающий матч турнира.

В финале его соперником станет победитель противостояния между итальянцем Федерико Чина и японцем Дэниелем Таро.

Для казахстанца это возможность не только завоевать титул, но и заработать важные рейтинговые очки перед следующими стартами сезона.

Важный сигнал перед большими турнирами.

Выступление в Братиславе показывает, что Шевченко постепенно набирает форму и возвращает уверенность в своей игре.

Статус первого номера посева он пока полностью оправдывает: на пути к финалу казахстанец выглядит одним из самых стабильных участников турнира.

Теперь до титула остается всего один шаг.