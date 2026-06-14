Героический поступок: Как организм донора запускает самовосстановление после сдачи крови

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. В этот день особое внимание уделяют людям, которые помогают спасать жизни, безвозмездно сдавая кровь. О том, что происходит с организмом во время и после этой процедуры, Life.ru рассказал врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин.