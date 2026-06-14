Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Донорский светофор»: какая группа крови наиболее востребована в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Антон Скоромный.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы не стал выделять отдельно какую-то группу. Самая распространенная группа крови в Крыму — это вторая положительная. Соответственно, сколько людей-доноров, столько людей, которым эта кровь будет нужна — это просто прямая математическая зависимость», — пояснил он.

На сегодняшний момент, добавил гость эфира, краснее обычного горит «донорский светофор».

«Это — один из наших механизмов оповещения крымчан по потребности в крови, по приглашению людей в учреждения нашей службы, которые мы размещаем, публикуем каждый понедельник на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Можно ознакомиться. Актуальная картина всегда там отражена», — уточнил специалист.

Главными требованиями к желающим стать донорами, напомнил Антон Скоромный, является наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Человек должен быть полностью и психически, и соматически здоров. То есть — здоровое тело, здоровый дух. У него не должно быть никаких в данный момент обострений заболеваний. Банальная простуда, ОРВИ также являются противопоказаниями», — сказал он.

Заместитель главного врача «Центра крови» также отметил, что существует большой перечень противопоказаний для данной процедуры.

«На нашем сайте все опубликовано. Там действительно есть много состояний, например, послеоперационный период. 4 месяца после любого оперативного вмешательства надо воздержаться от сдачи крови. Есть много различных групп, по которым есть временные медицинские отводы», — обратил внимание он.

Гость эфира развенчал один из популярных мифов о том, что люди с татуировками не могут сдавать кровь и быть донорами.

«По истечению полугода после нанесения татуировки человек может прийти и сдать кровь. Это сделано лишь для того, чтобы избежать риска попадания в организм инфекции, которая передается с током крови. Естественно, человек прежде будет обследован», — пояснил медик.

Антон Скоромный порекомендовал не откладывать донорство в долгий ящик при возникшем желании.

«Если вы может быть только-только хотите стать донором, мне кажется, это самое то время, когда надо сделать это благое дело», — подчеркнул он.

«Центры крови» принимают доноров с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе и четырех филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи, напомнил спикер. После сдачи крови медорганизация предоставляет человеку компенсацию за обед — тысячу и один рубль. Также донор получает справку о совершенной донации, которая дает ему возможность выходного дня в день сдачи крови, а также одного дополнительного выходного к оплачиваемому отпуску.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше