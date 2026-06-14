«Донорский светофор»: какая группа крови наиболее востребована в Крыму

«Я бы не стал выделять отдельно какую-то группу. Самая распространенная группа крови в Крыму — это вторая положительная. Соответственно, сколько людей-доноров, столько людей, которым эта кровь будет нужна — это просто прямая математическая зависимость», — пояснил он.
На сегодняшний момент, добавил гость эфира, краснее обычного горит «донорский светофор».
«Это — один из наших механизмов оповещения крымчан по потребности в крови, по приглашению людей в учреждения нашей службы, которые мы размещаем, публикуем каждый понедельник на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Можно ознакомиться. Актуальная картина всегда там отражена», — уточнил специалист.
Главными требованиями к желающим стать донорами, напомнил Антон Скоромный, является наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
«Человек должен быть полностью и психически, и соматически здоров. То есть — здоровое тело, здоровый дух. У него не должно быть никаких в данный момент обострений заболеваний. Банальная простуда, ОРВИ также являются противопоказаниями», — сказал он.
Заместитель главного врача «Центра крови» также отметил, что существует большой перечень противопоказаний для данной процедуры.
«На нашем сайте все опубликовано. Там действительно есть много состояний, например, послеоперационный период. 4 месяца после любого оперативного вмешательства надо воздержаться от сдачи крови. Есть много различных групп, по которым есть временные медицинские отводы», — обратил внимание он.
Гость эфира развенчал один из популярных мифов о том, что люди с татуировками не могут сдавать кровь и быть донорами.
«По истечению полугода после нанесения татуировки человек может прийти и сдать кровь. Это сделано лишь для того, чтобы избежать риска попадания в организм инфекции, которая передается с током крови. Естественно, человек прежде будет обследован», — пояснил медик.
Антон Скоромный порекомендовал не откладывать донорство в долгий ящик при возникшем желании.
«Если вы может быть только-только хотите стать донором, мне кажется, это самое то время, когда надо сделать это благое дело», — подчеркнул он.
«Центры крови» принимают доноров с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе и четырех филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи, напомнил спикер. После сдачи крови медорганизация предоставляет человеку компенсацию за обед — тысячу и один рубль. Также донор получает справку о совершенной донации, которая дает ему возможность выходного дня в день сдачи крови, а также одного дополнительного выходного к оплачиваемому отпуску.