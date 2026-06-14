«Донорский светофор»: какая группа крови наиболее востребована в Крыму

«Центры крови» принимают доноров с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе и четырех филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи, напомнил спикер. После сдачи крови медорганизация предоставляет человеку компенсацию за обед — тысячу и один рубль. Также донор получает справку о совершенной донации, которая дает ему возможность выходного дня в день сдачи крови, а также одного дополнительного выходного к оплачиваемому отпуску.