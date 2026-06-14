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Возможный взрыв предотвратили во время крупного пожара в Кокшетау

Спасатели предотвратили возможный взрыв при пожаре в частном доме в Кокшетау, вынеся из горящего здания три газовых баллона, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Пожар произошел ранним утром в Кокшетау. Когда первые подразделения прибыли на место, дом уже был охвачен открытым огнем.

Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из здания три газовых баллона объемом по 27 литров. Это позволило избежать возможного взрыва и осложнения ситуации.

Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание и не допустить распространения пламени на соседние строения.

Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

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