Skyeng: 31% родителей видят китайский альтернативой или дополнением английскому

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти каждый третий родитель в России (31%) рассматривает китайский язык как важную часть образования своего ребенка, выбирая его в качестве альтернативы или дополнения к английскому. Такие данные получила онлайн-школа иностранных языков Skyeng по итогам опроса родителей, результаты есть в распоряжении ТАСС.