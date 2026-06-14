Skyeng: 31% родителей видят китайский альтернативой или дополнением английскому

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти каждый третий родитель в России (31%) рассматривает китайский язык как важную часть образования своего ребенка, выбирая его в качестве альтернативы или дополнения к английскому. Такие данные получила онлайн-школа иностранных языков Skyeng по итогам опроса родителей, результаты есть в распоряжении ТАСС.
«По данным опроса 31% родителей видят китайский альтернативой или дополнением к английскому языку: 13% — как основной иностранный язык, еще 18% — как дополнительный наряду с английским», — говорится в сообщении.
Главной причиной интереса к китайскому языку родители называют усиливающееся влияние Китая на мировую экономику — 42%. На втором месте — уверенность в будущем: 37% опрошенных уверены, что знание китайского поможет ребенку сохранить конкурентоспособность и востребованность. 32% родителей связывают изучение китайского с лучшими карьерными перспективами и преимуществом на рынке труда.
Кроме того, 18% считают, что китайский язык развивает мышление и память, 14% воспринимают его изучение как престижный навык, а 12% мотивирует возможность жить или работать в странах Азии. Интерес к китайской культуре и традициям отметили 5% респондентов.
В опросе приняли участие более 1 200 родителей детей школьного возраста.