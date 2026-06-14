Экс-глава Канского района Борис Цуканов погиб в ДТП в Красноярском крае

Напомним, что ДТП произошло 13 июня на 1011-м километре трассы Р-255 «Сибирь» Водитель «Ниссана», двигаясь в сторону Канска, выехал на встречную полосу, врезавшись в «Хавал» и «Тойоту». Погибли водители «Ниссана» и «Хавала», еще несколько человек пострадали.