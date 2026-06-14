Экс-глава Канского района Борис Цуканов погиб в ДТП в Красноярском крае

Депутат Канского окружного совета депутатов Борис Цуканов погиб в ДТП в Рыбинском округе. Об этом пишет «ЧП Канск».
По информации паблика, одним из погибших в ДТП оказался экс-глава Канского района Борис Андреевич Цуканов. В соцсетях Канского окружного совета депутатов около 6 утра 14 июня вышла заметка о гибели Бориса Цуканова.
«С глубоким сожалением сообщаем о трагической гибели Бориса Андреевича Цуканова. Борис Андреевич занимал должность заместителя председателя Канского окружного Совета депутатов. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память», — говорится в тексте без указания причины гибели.
В мае Борису Цуканову исполнился 71 год.
Напомним, что ДТП произошло 13 июня на 1011-м километре трассы Р-255 «Сибирь» Водитель «Ниссана», двигаясь в сторону Канска, выехал на встречную полосу, врезавшись в «Хавал» и «Тойоту». Погибли водители «Ниссана» и «Хавала», еще несколько человек пострадали.
Ранее 57-летний мужчина погиб в лобовом ДТП в Красноярском крае.